Flor Gil sobre sexualidade: 'Era linda, agora é sapatão'

Flor Gil, 16, revelou detalhes de como lida com o preconceito sendo assumidamente lésbica.

O que aconteceu

A cantora falou que aprendeu a lidar com os comentários preconceituosos que recebe por ser lésbica. "Tem muita gente que fala: 'Nossa, mas essa menina era tão linda, agora é sapatão' ou 'Que pena, essa menina era tão angelical, agora tá assim'. Mas não dá para botar isso pra dentro, senão vai acabar comigo.", disse ela em entrevista à Revista Capricho.

A neta de Gilberto Gil disse que foram seus pais lhe ensinaram a lidar com essas questões. "Eu tive um ensino muito forte dos meus pais, de conseguir lidar com essas coisas e entender que não é pessoal, para conseguir me proteger. Com essa proteção, eu consigo caminhar bem", completou.