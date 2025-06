Fernanda Lima revela que homem 'reciclou' camisinha em sexo com ela

Depois do sexo, Fernanda disse que notou algo estranho no comportamento do rapaz. "Aconteceu uma coisa super curiosa, que rolou [a gente transou], um pouco de dor, um pouco de prazer, mas depois [do sexo] ele ia para o banheiro, ligava a torneira e ficava um tempão [lá dentro] com a torneira ligada. Eu ficava ali na cama [pensado] o que era".

O rapaz tinha levado apenas uma camisinha para os dias em que passariam juntos. "Ele levou uma camisinha. Então ele pegava a camisinha, ia no banheiro, lavava e enrolava de novo... Sei que rolou um feriado inteiro, várias vezes [que a gente transou]".

Fernanda Lima atualmente é casada com Rodrigo Hilbert, 45. No Surubaum, ela contou que a vida íntima com o marido "não está fácil" devido a rotina "corrida" dos dois.