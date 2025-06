Filho fala sobre dificuldade de Faustão em meio à fama: 'Nunca foi de sair'

Faustão, 75, já enfrentou dificuldades em sair de casa por ser reconhecido publicamente.

O que aconteceu

João Guilherme Silva revelou a dificuldade do pai em meio à fama. "Para ele, por muito tempo, foi muito difícil. Ele nunca foi muito de sair", disse no podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez.

Filho do apresentador ressaltou que é o contrário do pai. "Eu não me importo com nada, eu faço tudo. Às vezes, você tem que se privar de algum lugar público, para fazer uma coisa ou outra", declarou.