'Êta Mundo Melhor': Walcyr Carrasco faz participação surpresa no 1º trailer

No primeiro trailer, o protagonista aparece contando sua história para diversas pessoas que aparecem em um banco na praça. As primeiras imagens destacam a volta de personagens queridos, como Dita (Jeniffer Nascimento), Cunegundes (Elizabeth Savala), Quinzinho (Ary Fontoura) e Sandra (Flávia Alessandra).

A participação especial de Walcyr Carrasco chamou atenção no final do trailer. O autor da novela aparece conversando com o personagem de Sergio Guizé e desejando sorte para Quinzinho em sua nova jornada.

Com a lançamento do trailer, a nova novela ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). "A chamada ficou muito foda, contando a história da novela, com uma boa direção, cenas bonitas, elenco afiado... Essa vai fazer a globo chegar a 30 pontos", escreveu um internauta.

Com estreia prevista para 30 de junho, ''Êta Mundo Melhor!' é criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com colaboração de Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Bruno Segadilha e Rodrigo Salomão. A novela tem direção artística de Amora Mautner, direção geral de João Paulo Jabur e direção de Mayara Aguiar, Nathalia Ribas e Alexandre Macedo. A produção é de Betina Paulon e Isabel Ribeiro, a produção executiva, de Lucas Zardo e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.

Não há nada de tão bom que não possa melhorar Candinho e Policarpo estão de volta pra viver novas aventuras em #ÊtaMundoMelhor pic.twitter.com/OVbswQkFIE -- gshow (@gshow) June 3, 2025