Em podcast, ex-seminarista revela sexo, privilégios e disputas de coroinhas

Brendo disse ainda que, na visão dos coroinhas, se relacionar com Padres é status. "É até bom para os coroinhas serem desejados pelo padre. Eles disputam quem é desejado. É motivo de status. Os padres são muito carentes e quem se relaciona é para ter privilégios de viajar com padres para missas fora".

Ele é autor do livro "A vida secreta dos padres gays: sexualidade e poder no coração da igreja. "Padre é vulnerável e carente. As pessoas acham que padre é um anjo e não é. Padre tem até uma maturidade que não chegou, é um eterno adolescente, por isso muitos se envolvem com adolescentes".