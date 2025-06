Sterblitch diz que se apaixonou por Fernanda Souza na infância: 'Casaria'

Eduardo Sterblitch, 38, confessou ter se apaixonado por Fernanda Souza, 40, na infância.

O que aconteceu

Ator revelou que se apaixonou por Mili, da novela "Chiquititas". A confissão foi feita ontem no Papo de Segunda (GNT).

Humorista contou que queria se casar com a personagem. "Eu era apaixonado mesmo. Sonhava com a Mili. Por mim, casaria com ela. Só que sempre sofri por isso, porque tinha certeza absoluta que era um amor impossível. Era uma coisa da minha cabeça mesmo", completou.