Dona de Mim hoje (3): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (3) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques sonda Vanderson sobre sua relação com Ellen. Vanderson faz uma proposta a Magno. Jussara cuida de Lucas. A batalha de rimas entre Jeff e Dara faz sucesso na internet. Durval alerta Ryan sobre a proximidade com Marlon. Dara e Marlon aconselham Lucas. Jaques desconfia que Vanderson possa ser o pai de Sofia. Jaques e Danilo admiram Filipa durante o ensaio da peça. Jaques tenta colher o DNA de Sofia. Jaques confronta Ricardo sobre sua relação com Tânia. Kami fica frustrada com o namoro com Marlon. Vanderson inicia um novo golpe com Sidnei. Leo vê Vanderson e pede ajuda a Marlon. Davi e Ayla visitam Rosa. Kami flagra Leo e Marlon juntos.