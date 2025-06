Dira Paes posa de maiô no Pará e é elogiada: 'Sereia'

Famosos e mais seguidores deixaram seus elogios à atriz no post. "A mulher da Amazônia é linda demais", disse Gaby Amarantos. "Maravilhosa e dourada", comentou Fafá de Belém. "A sereia do nosso Pará", escreveu uma seguidora. "Sempre nos surpreendendo com as melhores fotos de pôr do sol e você", afirmou outro perfil.

O ator Marcos Palmeira também estava no local. Uma fã registrou seu encontro com a dupla no mesmo dia em Alter do Chão. Dira e Marcos, colegas de elenco em "Pantanal", estão repetindo a parceria em um novo filme gravado no Pará.