De novas leis a destinos de férias: o poder das novelas na vida das pessoas

Já "A Favorita", de 2008, destacou a conscientização conta a violência doméstica, com o casamento abusivo de Léo e Catarina. Com a trama de João Emanuel Carneiro, houve um aumento de 32% nas denúncias desse tipo de crime, em comparação com ano anterior, segundo a Agência Brasil. Jackson Antunes, que interpretou o marido agressivo, chegou a ser agredido na rua pelas ações de seu personagem. "Me empurrou de tal forma que tive uma trombose na perna", disse o ator ao UOL em 2020.

Léo discute com Catarina (Lilia Cabral) em 'A Favorita' Imagem: Globo/Frederico Rozario

"Mulheres Apaixonadas", de Manoel Carlos, contribuiu para a criação da Lei Maria da Penha ao também colocar em pauta a violência doméstica. Após a denúncia que Raquel (Helena Ranaldi) faz ao marido Marcos (Dan Stulbach), a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, no Rio de Janeiro, registrou aumento de 40% nas denúncias de violência. Em 2003, quando o folhetim foi exibido, a pena máxima para agressores era de um ano de prisão. Com a aprovação da lei, três anos depois, ela foi para três anos, permitindo também a prisão em flagrante.

A novela de 2003 também foi responsável por impulsionar a aprovação de outras duas leis. Dóris (Regiane Alves) maltratava os avós na trama contribuindo para acelerar a tramitação do Estatuto do Idoso, que foi aprovado um mês antes do término da novela. A Lei do Estatuto do Desarmamento também foi aprovada após Fernanda (Vanessa Gerbelli) ter sido atingida por uma bala perdida e morrer, deixando Salete (Bruna Marquezine) órfã na novela.

Regiane Alves foi chamada ao Senado para divulgar o certificado de Cidade Amiga da Terceira Idade Imagem: Geraldo Magela/Agência do Senado