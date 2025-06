Com vestido decotado, Dakota Johnson passa apuros para não 'mostrar demais'

Dakota Johnson, 35, passou por apuros ao dar entrevista à edição de ontem do programa Tonight Show (NBC).

O que aconteceu

O motivo foi o vestido decotado que a atriz escolheu para a ocasião. "Oh, Deus! Este não foi o melhor figurino...", desabafou ela, assim que pisou no palco da atração.

Tanto Dakota como o apresentador Jimmy Fallon, 50, encararam com bom humor a situação. "[O figurino] está perfeito, você está ótima. Apenas não se mova", brincou ele, em resposta ao primeiro comentário da atriz sobre o assunto. "Me diga se há algum problema", insistiu Dakota, momentos depois. "No momento, não há um problema. Há um 'quase-problema', mas não um de verdade", voltou a ironizar Fallon. "Alguém tem uma coberta que eu possa usar?", disparou ela em outro trecho da entrevista.