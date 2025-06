Com Vale Tudo, Manuela Dias parece estar acima de críticas dentro da Globo

É uma falta de capricho. A gente sabe que continuidade é uma coisa super importante dentro de uma novela, mas eu tenho a sensação que a Manuela Dias dentro da Globo me parece ser uma pessoa que está acima de críticas. Você não pode falar mal dela

Yas Fiorelo

A apresentadora do UOL se questiona se Manuela foi a escolha certa para trabalhar no remake de "Vale Tudo", uma das produções mais importantes do repertório da Globo. O trabalho de estreia dela como diretora de novelas foi em 2019, com "Amor de Mãe". Leão Lobo cita alguns dos motivos para a queda de qualidade nas novelas da emissora, principalmente a saída de Boni.

A terceirização de tudo é chamada de economia da porcaria: você contrata profissionais inferiores, que ganham menos e não dão conta como aqueles grandes profissionais que você tinha. Ali era um erro de continuidade, mas um erro de texto também

Leão Lobo

