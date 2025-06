Chico Buarque passa por cirurgia para aliviar pressão intracraniana

Hospital Copa Star deve divulgar boletim médico nas próximas horas.

Chico foi o convidado especial de Gilberto Gil no show "Tempo Rei", no domingo (1º), na Marina da Glória, na capital fluminense. Os dois cantaram "Cálice", música composta pela dupla para o show "Phono 73", no Anhembi, em São Paulo — realizado em 11 de maio de 1973.

Saúde de Chico

Cantor foi submetido a uma cirurgia na coluna, em 2021, para tratar um estreitamento anormal das vértebras por onde passa a medula. O problema de saúde causa dores constantes.

Em 2023, ele precisou passar por um procedimento cirúrgico no joelho direito —uma artroscopia. Devido ao desgaste da articulação, o cantor corria risco de ter problemas de mobilidade, segundo publicado pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, à época.