Cantor britânico morre, e família pede que fãs não compareçam a funeral

A família de Colin significava tudo para ele e ele gostaria que seus desejos fossem respeitados. Pedimos gentilmente que vocês não compareçam ao funeral. A família dele lerá todos os comentários na página do memorial e sua presença será sentida. Agradecemos todo o seu apoio a Colin e ao Conflict ao longo dos anos.

O Conflict foi formado no sul de Londres, em 1981. Colin fundou a banda no momento em que o punk rock explodiu no Reino Unido e era conhecido por ser um defensor dos direitos dos animais e por sua forte posição política, ligada ao antifascismo.