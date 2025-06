Atriz veterana chega a Vale Tudo para guardar segredo de Odete; quem é ela?

Quem é Teca Pereira

Natural de São Paulo, Teca Pereira nasceu em 20 de julho de 1952. Reconhecida pelo teatro musical, ela também é bailarina.

Fez sua estreia profissional na peça "Gota D'Água" (1977) integrando o elenco do coro de bailarinos. No entanto, sua carreira começaria de fato no espetáculo "Meia-Sola", no papel de Salomé, um ano depois.

Na televisão, sua estreia ocorreu na novela "Os Imigrantes: Terceira Geração", em 1982, na Band. Ficaria 20 anos longe das telinhas e voltaria apenas em "Belíssima" (2005), no papel de Rita.

É conhecida pelo seu trabalho nos filmes "Marighella" (2019), "Trash: A Esperança Vem do Lixo" (2014) e "Carandiru, Outras Histórias" (2005). No total, fez mais de 30 filmes.