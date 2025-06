Vivi Noronha celebra habeas corpus de MC Poze do Rodo: 'MC não é bandido'

A Justiça do Rio concedeu habeas corpus para Poze do Rodo na tarde de hoje. Segundo juiz, a prisão de 30 dias seria excessiva, por isso, determinou a soltura do funkeiro.

O músico espera chegada do alvará à SEAP (Secretaria de Administração Penitenciária). Ele segue preso no presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, até a última atualização desta nota.

Ele deverá cumprir algumas medidas cautelares como não sair da área da comarca, comparecer mensalmente ao juízo e não ter envolvimento com investigações.