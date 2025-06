Vale Tudo hoje (2): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (2) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete confronta Marco Aurélio. Marco Aurélio fica sabendo do acidente sofrido por Cecília. Afonso termina o namoro com Solange. Ivan analisa o documento que Consuêlo entregou a Odete. Afonso demonstra a Heleninha seu interesse por Maria de Fátima. Odete alerta Ivan sobre seu comportamento na TCA. Maria de Fátima descobre que Afonso terminou com Solange. Raquel questiona o fato de Heleninha querer contratar seu buffet para o lançamento do edital. Renato conta a Solange que Odete foi responsável pela sua contratação na Espanha. Solange choca Afonso ao dizer que descobriu que Odete estava pagando seu salário.