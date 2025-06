Tico Santa Cruz quer R$ 50 mil em indenização após atraso de cia aérea

Tico Santa Cruz, 47, está processando a companhia aérea Azul e pede R$ 50 mil em indenização.

O que aconteceu

O músico teve problemas em uma viagem com destino a Teresina em fevereiro. O voo sairia do Rio, com conexões em Belo Horizonte e no Recife antes de chegar ao destino final.

Na petição inicial, os advogados do vocalista do Detonautas afirmam que houve um atraso de quatro horas, que prejudicou a programação do músico. Nesse meio tempo, ele teria ficado sem qualquer esclarecimento por parte da companhia aérea. Splash teve acesso ao processo movido pelo artista.