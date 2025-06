Rafaella Santos defende Neymar após gol de mão e expulsão: 'Personalidade'

Rafaella repostou o texto do irmão e o defendeu das críticas. "PERSONALIDADE! Calma, Botafogo, sua hora vai chegar, rs", escreveu a influenciadora em seu perfil.

Apesar da alfinetada ao Botafogo, Rafaella é torcedora declarada do time carioca. Ela celebrou a vitória inédita do clube na Libertadores no ano passado, tem camisas do time com seu nome e vai a partidas do Botafogo com frequência.