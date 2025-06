Por que Luma de Oliveira recusou convite para ser rainha da Viradouro?

Viradouro convidou Luma de Oliveira, 60, para ser rainha de bateria do Carnaval em 2026, mas a ex-modelo negou o convite.

O que aconteceu

Luma foi convidada para voltar ao posto de rainha da agremiação niteroiense após 23 anos. Em 2001, ela se ajoelhou na Avenida ao desfilar na frente da bateria comandada por Mestre Ciça — que, agora, será homenageado pela escola de samba.