Namorado de Sandy pode ser preso? O que legislação diz sobre suposta fraude

O médico pode ser preso pela prática de fracionamento de recibos médicos quando configurada a hipótese de crime de estelionato, nos termos do artigo 171 do Código Penal. A prisão, contudo, não é automática e depende da comprovação de dolo específico, ou seja, da intenção deliberada de fraudar a operadora de saúde para obter vantagem ilícita. Gabrielle Chalita, do escritório Rubens Naves Santos Jr.

Caso a investigação policial encontre indícios suficientes das supostas fraudes e da participação de Andrade na operação ou gestão do esquema, ele pode responder por outros crimes. Os crimes que ele pode responder seriam: falsificação de documento particular (art. 298 do Código Penal), uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal).

A advogada Nathália Chuva explica que, se condenado, "na hipótese de a pena aplicada ser maior que 4 anos, ele pode ser preso pelos crimes que supostamente cometeu". Contudo, a possibilidade de prisão no curso das investigações é considerada remota, pois a prisão antes da condenação tem caráter excepcional e depende de requisitos legais para a prisão cautelar.

O advogado Saulo Stefanone Alle reforça que, "em tese, induzir a operadora do plano de saúde em erro, com o objetivo de obter um valor de reembolso maior do que o contratualmente estabelecido para um determinado procedimento, pode mesmo configurar o crime de estelionato".

Tanto o médico, quanto o paciente podem ser responsabilizados. O médico pode sofrer sanções éticas como advertência, suspensão ou cassação do exercício profissional. Em casos comprovados, a operadora comunica o fato ao Ministério Público, ao Conselho Regional de Medicina e, se cabível, à ANS. Nathália Chuva, advogada do Melchior Advogados

A advogada Gabrielle Chalita afirma que "os usuários do plano de saúde podem ser obrigados a devolver os valores reembolsados". No entanto, aquele que agiu de boa-fé e foi induzido em erro por prestadores de serviços não poderá ser responsabilizado pelos danos. Saulo Stefanone Alle ressalta a importância de "avaliar as peculiaridades de cada caso, e verificar quem agiu com má-fé".