Michelle Loreto se casa com diretor da Globo: 'Do jeito que eu queria'

Michelle Loreto oficializou, neste final de semana, a união com o diretor-geral de programas da Globo, Alexandre Mattoso.

O que aconteceu

Loreto e Mattoso realizaram uma cerimônia no civil que foi restrita apenas a amigos próximos do casal. Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou registros do matrimônio e afirmou que foi como ela idealizou.

"Quando tudo sai do jeito que você queria", afirmou ela ao postar fotos do próprio casamento.