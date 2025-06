Justiça manda soltar MC Poze do Rodo após quatro dias de prisão

O TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) concedeu habeas corpus para o MC Poze do Rodo, preso na última quinta-feira

O que aconteceu

A decisão revogou a prisão temporária do MC. Segundo o desembargador Peterson Barroso, da Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá, a prisão de 30 dias seria excessiva para o prosseguimento das investigações. "O material arrecadado na busca e apreensão parece ser suficiente para o prosseguimento das investigações, sem a necessidade da manutenção da prisão do paciente, valendo registrar que não há

comprovação, por ora, de que ele estivesse com armamento, drogas ou algo ilícito em seu poder".

O desembargador ainda pontuou que "há indícios que comprometem o procedimento regular da polícia". Na decisão, ele relembrou que o funkeiro foi algemado e tratado "de forma desproposital, com ampla exposição midiática, fato a ser apurado posteriormente".