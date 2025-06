MC Brisola é detido em SP após briga com modelo

Os policiais encontraram um fuzil, duas pistolas, carregadores e munições de vários calibres na casa. Segundo a polícia, o MC apresentou documentos que o identificam como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador).

Em nota, a defesa de MC Brisola diz que o funkeiro "não reagiu ou revidou as agressões de Michelle". De acordo com a equipe do artista, ele dirigiu-se espontaneamente à unidade policial e registrou boletim de ocorrência por agressão. "Por orientação de sua defesa, Silas manterá sua colaboração com as autoridades para que os fatos sejam apurados de forma justa e transparente, preservando sua integridade moral, física e profissional", diz.

Splash tenta contato com a assessoria de Michelle Heiden. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.