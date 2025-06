'Só me resta o trabalho', desabafa Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas

Além das aulas, ele diz que tem viajado bastante, feito alguns eventos e tenta se manter ativo. "Estou aí para novas propostas de cinema, de propaganda... Não quero ficar de 'bunda lelê' pela vida ou dependendo muito dos outros. Acho que vamos depender sempre da sociedade, dos amigos, dos parentes, mas eu quero ser produtivo. Claro que eu não vou fazer 12 horas de trabalho, mas pelo menos umas seis ou sete horas dá para produzir... Quem sabe um dia eu volto para a TV."

Marcos também mudou o visual e aderiu a um "topete avantajado" que, segundo ele, tem divido opiniões: "uns gostam, outros debocham", brinca. Apesar de conviver com muitos colegas no Retiro, Marcos não é muito de papo furado. "Não tenho muito tempo para conversar, não, querido. Minha vida é objetiva, é trabalho. Tem uns que ficam no quá-quá-quá, mas passar a vida no blá-blá-blá é um nojo. Cansa perder tempo com palavras. Meu ouvido não é pinico."

Marcos Oliveira, famoso por interpretar o Beiçola, vive atualmente no Retiro dos Artistas Imagem: Filipe Pavão/UOL

Lembranças de "A Grande Família"

Intérprete do eterno Beiçola, o ator não tem dúvidas da importância do seriado "A Grande Família" na história da TV brasileira. Mas não esconde uma mágoa da Globo. "Foi um marco na televisão. Eles não querem admitir, mas foi. Tem uma certa sacanagem aí na Globo, que não dão o braço a torcer. Foi um programa que fez muito sucesso. Claro que em qualquer grande empresa tem gente que puxa o tapete."

Ele pontua que o seriado acabou porque os autores e parte do elenco queriam se dedicar a novos projetos. "Agora, cada um está vivendo sua história, sua vida. Mas, pelo menos a gente marcou", afirma ele, que diz não resumir sua carreira aos 13 anos do seriado. Marcos, na verdade, se diz artista do teatro. "Comecei muito cedo, com 14 anos fazendo teatro amador, viajei pela Europa, fiz Nelson Rodrigues, vim para o Rio, fiz teatro, cinema, percorri todas as áreas".