Luciana Gimenez posa de biquíni no frio ao tentar tomar sol: 'Ingenuidade'

Luciana Gimenez, 55, posou de biquíni ontem nas redes sociais.

O que aconteceu

A apresentadora surgiu nas redes sociais para contar que o frio de 19ºC a impediu de renovar o bronzeado. "Fui tentar tomar um sol aqui na varandinha, santa ingenuidade, puts, frio, não rolou, não", disse ela.

Luciana aproveitou a oportunidade para exibir o físico na frente do espelho. No vídeo publicado no Instagram, a artista mostrou o visual e o biquíni preto escolhido para tomar sol. "Olha o sapatinho de frio", brincou ao exibir suas sandálias.