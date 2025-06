Kesha simula sexo oral em dançarino durante show e gera polêmica; veja

Em outro momento do show, Kesha simulou sexo com seu balé. Ao cantar "Die Young", a artista deu beijo triplo com dois dançarinos, depois se deitou no palco sobre um deles e fez gestos como se estivesse "cavalgando" em cima do homem.

Nas redes sociais, as performances ousadas dividiram opiniões. Alguns internautas criticaram o excesso de apelo sexual no show da cantora, enquanto outros elogiaram sua liberdade criativa.

Kesha não se manifestou oficialmente sobre a repercussão de seu show no festival. A artista, que foi um dos principais nomes da música pop na década passada, está retornando aos palcos após travar disputas judiciais com seu ex-agente.