Ivete Sangalo revela desejo de fazer cinema: 'Um milhão de possibilidades'

Diante da decisão, Ivete Sangalo mergulhou ainda mais na música, lançando neste ano o sucesso "Energia de Gostosa", considerado um dos hits do Carnaval 2025. Agora, já se preparando para embalar as festas juninas, a artista acaba de lançar a versão forró de "Energia de Cheirosa", feita em parceria com a Lux Botanicals, que estreia no São João de Caruaru (PE), que acontece de 4 de junho a 2 de julho.

Eu tenho sorte de ter uma profissão que eu adoro, eu sou cantora e, quando eu estou contando, de fato, nada me atinge, é um negócio que eu não posso lhe explicar o que é. Ivete Sangalo

Apesar disso, a cantora não deixou de lado a vontade de estar na televisão. "Eu sou viciada em televisão. Não necessariamente nesse formato [do seu último programa, The Masked Singer], mas na comunicação. Hoje, o mundo nos apresenta milhões de possibilidades".

Já com alguns projetos em mente, Ivete estipulou uma data para que o público a veja novamente nas telinhas. "Tenho muitos planos, muitas ideias que vou colocar em prática e vão ser no decorrer desse ano, do segundo semestre e do próximo ano", garantiu.

Ao abrir um spoiler sobre um de seus planos, Ivete Sangalo confessou o desejo de voltar a atuar. "[Tenho] plano de atuar. Mais precisamente no cinema. Mas assim, no cinema que eu falo, é nessa estética de cinema, e a gente hoje tem um milhão de possibilidades, vários streamings, várias plataformas. Então, tem tempo para respirar, entender e fazer", revelou.

A cantora já fez participações em novelas, como "Gabriela" (2012), e em séries, como "As Brasileiras" (2012), além dos filmes "Simão, o Fantasma Trapalhão" (1998) e "Crô" (2013).