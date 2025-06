'Garota do Momento': Beatriz e Bia terão acerto de contas decisivo

As duas não chegam em um acordo de paz. "Então, não tem conversa. Nem pela minha mãe eu vou relevar todos os erros, todas as mentiras, todo o sofrimento que você causou na minha vida e na vida do Roberto. Não tem perdão para mentira, sem antes você confessar a verdade", afirma a neta de Carmem (Solange Couto).

Revoltada, Bia chama a irmã de arrogante e diz que ela quer posar de santa para Clarice. Beatriz rebate a jovem falando que escolheu não usar as mesmas armas desleais da outra.

A conversa termina em uma grande discussão. A amada de Ronaldo (João Vitor Silva) vai embora sem conseguir se reconciliar com a protagonista, para tristeza de Clarice, que sonha ver as filhas unidas.

