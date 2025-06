Galãs de 'Garota do Momento' posam em cachoeira: 'Verdadeiro tanto faz'

Os galãs de "Garota do Momento" (TV Globo) posaram juntos em uma cachoeira e foram elogiados nas redes sociais.

O que aconteceu

Caio Manhente postou uma foto no Instagram com os colegas de elenco. O ator posou com Pedro Novaes, Pedro Goifman, Cauê Campos e João Vitor Silva.

O quinteto exibiu seus "tanquinhos" em uma cachoeira. Na legenda, o artista ressaltou: "Boys of the moment" ("Os garotos do momento", em tradução livre).