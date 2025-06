Fernando Fernandes expõe emoção em voltar a andar com ajuda de exoesqueleto

Fernando Fernandes, 44, revelou que ficou emocionando ao conseguir voltar a andar 16 anos após o acidente que o deixou paraplégico.

O que aconteceu

Fernandes voltou a andar com a ajuda de um exoesqueleto. "Admito que menosprezei o aparelho, achei que fosse mais do mesmo, mas, não. Eu não tenho sensibilidade nas pernas, mas senti os meus pés em contato com o chão... Isso me arrepiou. O que estava adormecido começou a despertar", declarou ele durante participação no Domingão com Huck.

Apresentador andou pela primeira vez em 14 anos por intermédio do equipamento. Ele perdeu o movimento das pernas em decorrência de um acidente de carro em 2009.