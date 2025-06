Ex-BBB Thamiris é vítima de assalto no Rio de Janeiro: 'Sendo amparada'

A equipe de Thamiris ainda orientou que ninguém respondesse mensagens ou ligações feitas a partir do número dela. "Neste momento, ela está cuidando das questões pessoais e de segurança", garantiram.

Thamiris Maia participou do BBB 25 ao lado de sua irmã, Camilla. As duas foram eliminadas uma na sequência da outra, após iniciarem uma briga com a atriz Vitória Strada, que chegou até as últimas semanas do programa.