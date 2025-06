Everton treta com Victor, quebra prato e pensar em desistir do Power Couple

Everton voltou a discutir com Victor e Rayanne na noite de ontem, após a gravação do quinto Quebra-Power do Power Couple 2025 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Power Couple? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os dois começaram a trocar farpas na cozinha e Victor comentou a postura de Everton. "Você é muito esperto. Você a todo tempo ficou se arrastando no grupão e depois de toda a merda acontecendo, começou a se isolar."