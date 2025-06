Musa do OnlyFans revela 'regras' após transar com 583 homens

Annie Knight, 28, estrela do OnlyFans, revelou as regras que determinou para gravar com 583 homens em 6 horas.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto contou que priorizou sua proteção e exigiu o uso de preservativos. "Você tem que usar uma camisinha mesmo que seja sexo oral ou sexo vaginal, você precisa usar uma camisinha", disse hoje em entrevista ao podcast Broad Ideas.

Annie também determinou que os homens já aguardassem prontos — ou eretos — para o início das filmagens. "Basicamente, você tem que estar pronto para começar. Começar a trabalhar, sabe?", continuou.