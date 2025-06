Esposa de Thammy Miranda mostra antes e depois de emagrecer 8 kg

Andressa Miranda, 37, publicou um comparativo do antes e do depois de ter perdido 8 kg, passando dos 65 kg para 57 kg.

O que aconteceu

A influenciadora digital deixou claro que obteve tais resultados por meio apenas de dieta, sem recorrer a cirurgias estéticas. "Fazer dieta é difícil? Não gostar do que se vê no espelho também é! Por trás da mulher que exagera nos doces, existe alguém que não comeu nada à tarde, dormiu pouco, se sente sobrecarregada, ansiosa e estressada. Esse resultado não é de cirurgia plástica!", escreveu ela na legenda das fotos, divulgadas no Instagram.

Nos comentários do post, alguns seguidores duvidaram que Andressa, de fato, tenha dispensado o bisturi para chegar aonde está. "Não acredito que foi só treino! Teve cirurgia", declarou uma internauta. "Se tivesse cirurgia, eu não teria apenas 15% de gordura corporal. Quando emagrecemos com dieta e treino, tudo melhora, não apenas a barriga. Eu não tenho aspecto de gorda lipada, por exemplo", ponderou a famosa.