Levada e fã de abraços! Conheça atriz mirim que faz Sofia em 'Dona de Mim'

Elis conta ainda que já é reconhecida na rua e, principalmente, na escola. A professora Aline Natal conta a Splash como Elis se comporta em sala de aula: "Uma menina incrível. Elis é muito esperta e amorosa com toda a equipe escolar e os amigos. É responsável e atenta, às vezes, faladeira (risos), mas obediente e muito carinhosa. Adora abraçar e fazer bilhetes, sempre surpreende com gestos de afeto. Os amigos amam o fato de ela estar na TV, cantam a música da novela e sempre querem saber o que ela aprontou na versão Sofia. É um privilégio ser professora da Elis".

Como toda criança, Elis precisa cumprir sua carga horária na escola —além de conciliar com as gravações na Globo. "Temos tido muito apoio da escola e da produção da novela. Os estudos são nosso foco maior. A Elis sempre teve muita facilidade de aprendizagem. A rotina de gravação tem sido divertida para ela. Percebemos o quanto ela curte o processo, desde a leitura do texto até a gravação das falas, que ela tem feito com bastante facilidade. Uma coisa que notamos é que a necessidade de ler os textos agilizou muito o processo de leitura dela na escola. No fim, uma coisa acaba ajudando a outra", explica o pai.

Está uma correria, mas estou adorando, está dando tudo certo. De manhã, vou para escola e, à tarde, vou para a gravação. Às vezes, também, entre uma cena e outra, consigo fazer algum dever da escola... No tempo livre, adoro encontrar minhas amigas, pintar, desenhar e nadar. Elis Cabral

Elis Cabral tem 7 anos Imagem: Leandro Andrade

O que dizem os colegas de cena

Na trama, Sofia não aceitava as babás contratadas pelo pai, Abel (Tony Ramos), até a chegada de Leo, vivida por Clara Moneke. "Não tenho muito contato com crianças no meu dia a dia, então, está sendo muito legal trabalhar com a Elis, com o Lorenzo [Reis, intérprete de Dedé] e as crianças do elenco. Elis é uma criança fora da curva, uma criança negra, é uma felicidade poder mostrar essa infância tão talentosa, tão rica", afirmou a atriz em conversa com Splash.