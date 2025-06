Dublador de 'O Rei do Pedaço' é assassinado a tiros pelo próprio vizinho

Jonathan Joss, 59, foi assassinado na noite do último domingo, na cidade de San Diego, Califórnia, onde morava.

O que aconteceu

O ator e dublador foi alvo de disparos de seu próprio vizinho, Sigfredo Alvarez-Cega, após uma discussão entre eles. De acordo com a revista Variety, a polícia local foi avisada sobre o som de tiros no local e se dirigiu até lá, onde encontrou John já sem vida.

O suspeito foi detido momentos depois e teve sua fiança estipulada em US$ 200 mil - cerca de R$ 1,14 milhão, na cotação atual. Ele tentou fugir em um veículo, mas foi interceptado pelos policiais a um quarteirão de distância do local do crime.