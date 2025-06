'Dona de Mim': Sofia é perseguida por homem maldoso dentro da própria casa

Nos próximos capítulos da novela "Dona de Mim" (Globo), Jaques (Marcello Novaes) vai perseguir Sofia (Elis Cabral).

O que vai acontecer

Após conhecer Vanderson (Armando Babaioff), o marido de Tânia (Aline Borges) fica decidido a provar que Abel (Tony Ramos) não é o pai biológico de Sofia. "Se a Sofia não for filha do Abel... Essa é uma informação valiosa. Dá pra barganhar muito com ela. Preciso saber da verdade antes do Abel. Só tenho que arrumar um jeito de coletar o material da Sofia e do meu irmão", diz o vilão para a esposa.