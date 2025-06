Dona de Mim hoje (2): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (2) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Abel afirma a Samuel que não deixará Vanderson se aproximar de Sofia. Gabriela fica aliviada ao saber que Ellen está morta. Marlon sonha com Luisão, que o aconselha. Wilson contesta os presos sobre as armas e celulares apreendidos, mas Ryan passa despercebido. Marlon confessa a Alan que atendeu a ligação de Ryan do presídio. Vanderson descobre que Gabriela quer se casar com separação total de bens. Manuel conversa com Jussara sobre seus filhos. Yuri procura Marlon para falar sobre Ryan e Lucas. Marlon encontra Lucas na batalha de rimas e o leva para casa. Jeff chora nos braços de Solange. Abel rejeita a proposta de Jaques e Davi. Vanderson chantageia Abel. Jaques conhece Vanderson.