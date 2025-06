Desiste, Dhomini: você só tem três saídas na Record

Dhomini tem sido uma das figuras mais controversas do Power Couple Brasil deste ano, já tendo sido contido pela segurança do programa duas vezes por conta de excessos. Sua presença no reality da Record foi um dos temas do Central Splash desta segunda-feira (2).

A polêmica mais recente de Dhomini aconteceu na noite de domingo (1º), durante o Quebra Power da semana. Ele discutiu com Victor, e chegou a dizer que todas suas brigas "são de porrada".

Dieguinho acredita que Dhomini não conseguiu entrar em um consenso com a esposa, Adriana, que tentou lhe defender de todas as formas durante a briga, dizendo que ele era um cara pacifico. No entanto, o apresentador do UOL também defende que ele pode estar conseguindo ganhar o carinho do público justamente pela "perseguição"que outros oponentes têm feito.