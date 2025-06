Catia Fonseca diz estar sem sexo com marido devido a tratamento: 'Na seca'

Catia Fonseca, 56, revelou detalhes de sua intimidade e admitiu estar sem manter relações sexuais com o marido, Rodrigo Riccó, 49, devido a um tratamento hormonal que ela precisa fazer.

O que aconteceu

Fonseca abordou o assunto ao responder o questionamento de uma seguidora sobre como faz para lidar com a menopausa. Sincera, ela admitiu que ainda não está com os sintomas do climatério, mas ressaltou que iniciou tratamento para entrar tranquila nessa nova fase de sua vida.

Apresentadora disse que, no momento, está apenas com uma "alteração hormonal". "Não tô sentindo nada ainda. Eu tomo pílula anticoncepcional há muitos anos, emendando as cartelas por orientação do meu ginecologista, porque, obviamente, não quero engravidar", iniciou em vídeo publicado no Instagram.