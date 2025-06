BTS finaliza serviço militar em junho e comemora 12 anos com FESTA 2025

Imagem: Secret Of Us Official/Youtube

BoysLove: "Trapped in Osaka"

A China está voltando aos poucos pro Mundinho BL e de forma bem discreta pois o país censura qualquer conteúdo LGBTQIAP+. Assim, as produtoras conseguiram contornar a situação gravando as obras fora do país e publicando online. "Trapped in Osaka" se passa no Japão, com atores chineses e terá apenas quatro episódios de onze minutos. Dentro de um espaço confinado dois homens dividem dores e desejos em uma nova jornada. "Trapped in Osaka", 2025 | Criação - Secret Of Us | Elenco - Qian Jia Lin e Wang Zi Hang | Onde - Youtube | País - China/Japão

Imagem: Channel 3/Netflix/Divulgação

Girls Love: "Reverse 4 You"

Com o crescimento dos GLs na Tailândia, novos dramas com plots diferentes estão surgindo e fazendo sucesso. "Reverse 4 You" é um desses casos, que conseguiu combinar o amor e amizade entre irmãs, as protagonistas vivendo um romance "haters to lovers" e tudo isso numa trama de ficção com viagem no tempo, previsão do futuro e outros elementos fantásticos. O drama tem apenas oito episódios que valem a maratona. "Reverse 4 You", 2024 | Criação - Channel 3 | Elenco - Mae Methakarn e Christine Michalsky | Onde - Netflix | País - Tailândia

J-Hope: novos caminhos e estádios lotados