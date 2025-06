As seis melhores séries recentes para maratonar antes de junho acabar

Noah Wyle interpreta o chefe de uma emergência em um hospital bastante movimentado de Pittsburgh. Os personagens são todos muito carismáticos e você acaba sendo envolvido pelas tramas rocambolescas que se desenrolam no ritmo da timeline do TikTok. A ideia é mostrar 15h de plantão em tempo real, cada episódio abordando uma hora. Isso estabelece um frenesi dopamínico que mantém o telespectador afastado do celular durante o tempo todo da exibição, uma raridade hoje em dia.

'Pulse'

Onde: Netflix

Willa Fitzgerald é a ótima protagonista desse drama médico que dá uma atenção especial à vida íntima dos doutores de um hospital durante uma crise climática em Miami. A protagonista se torna Chefe dos Residentes após fazer uma denúncia contra o chefe anterior. É mais ou menos o que aconteceria se a autora best seller Colleen Hoover escrevesse uma temporada de 'ER'.

'Pablo & Luisão'

Onde: Globoplay

Aílton Graça, Dira Paes e Otavio Muller nos papéis de suas vidas. A infância de Paulo Vieira narrada pelo próprio, com muito humor e ternura. Tanto no conceito quanto na execução, é a melhor série do ano até aqui -e também o produto mais impactante que o Globoplay já colocou no ar desde a festa indiana do BBB 21. Apaixonante.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.