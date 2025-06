Apoline celebra cirurgia de redesignação sexual: 'Outra liberdade'

Apoline, 32, celebrou sua cirurgia de redesignação sexual e a sua transição de gênero.

O que aconteceu

A influenciadora contou que o procedimento cirúrgico encerrou um processo de cerca de dois anos. "Para mim, foi a conclusão da minha transição, que começou em 2023", afirmou ela à revista Quem. "Começo a me enxergar da maneira que sempre quis. No meu banheiro, tem um espelho gigante, e sempre colocava o genital para trás, imaginando que eu teria uma neovagina. E vou enxergar com a minha neovagina. Porque vagina quem tem é a mulher cis", deixou claro.

Antes da cirurgia, ela se sentia desconfortável com seu órgão genital. "A minha disforia era me olhar no espelho e me ver uma mulher completa, uma mulher bonita, uma mulher elegante, mas dizia: 'Isso aqui não é meu'", declarou.