Versão mexicana de 'The Office' terá Michael Scott racista e filho do dono

Durante painel do Prime Video na CCXP México, que aconteceu na noite de ontem, novos detalhes de "La Oficina", a versão mexicana da série "The Office", foram revelados. Entre eles, que o personagem equivalente a Michael Scott será Jerónimo Ponce III, aqui vivido por Fernando Bonilla. Ele é filho do dono de uma fábrica de sabonetes e não é nada agradável.

O que aconteceu

Em cena ao vivo, Bonilla subiu ao palco com Edgar Villa, que vive Aniv, a versão mexicana de Dwight. Os dois mostraram um pouco do que o público pode esperar da nova série.

Durante a demonstração, Jerónimo falou frases racistas e gordofóbicas, dando o tom do que vem por aí em "La Oficina".