Lady Gaga faz apresentação em clima de 'Wandinha' em festival da Netflix

Lady Gaga cantou velhos e novos sucessos de sua carreira, como é o caso de "Bloody Mary", que ganhou as redes sociais com vídeos editados da série da Netflix. A cantora também apresentou "Abracadabra", seu maior hit do álbum "Mayhem".

Gaga fará parte do elenco do 2º ano da série, cuja personagem se chamará Rosaline Rotwood. De acordo com a Netflix, ela viverá uma lendária professora da Nevermore Academy.