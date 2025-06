TUDUM 2025: Confira os principais anúncios do evento da Netflix

0:00 / 0:00

Além de mostrar detalhes das gravações da 2ª temporada, o elenco de "One Piece" apresentou o personagem Tony Tony Chopper. No anime, ele faz parte da tripulação dos Chapéus de Palha ao lado de Luffy e seus amigos.

A atriz Mikaela Hoover será a voz oficial do personagem e também servirá como modelo de captura facial. No vídeo apresentado no evento, a Netflix mostrou Chopper interagindo com o público.

Primeira cena de Tony Tony Chopper em "One Piece" Imagem: Reprodução/Netflix