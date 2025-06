'Título de galã nunca passou pela minha cabeça', diz Murilo Benício

Murilo Benício, 53, afirmou que "nunca" quis ser alçado ao título de galã de novelas. Em entrevista ao "Alt Tabet", do Canal UOL, o ator destacou que não quis limitar sua trajetória à beleza estética e que até chegou a dar traços aos seus personagens que afastassem esse rótulo de sua carreira.

O ator disse que desde o início de sua vida artística buscou se afastar do rótulo de galã. "Lembro que quando a Globo começou a achar que eu era galã, ia fazer 'Chocolate com Pimenta', eu falei: vou fazer [o personagem com] uma voz desafinada e criar situações em que ele seja um cara muito covarde pra dar uma quebrada nesse negócio de galã'. Nunca nem passou pela minha cabeça esse título de galã e não queria em algum momento ser confundido com isso com tantas coisas que eu queria fazer".

Mesmo rejeitando o título, Murilo é um dos principais nomes da televisão brasileira e credita o sucesso à verdade que busca transmitir em seus personagens. "O que faz uma pessoa chamar a atenção, e isso pode ser confundido com galã, é trabalhar com sinceridade. Nunca escorregou uma lágrima de um olho meu em uma cena que não fosse verdadeira. Eu me emocionava em cena. Busquei muito essa coisa da verdade porque é a única que você vai segurar no final das contas. Se você é galã uma hora vai ficar velho e perder o título. O que te segura é a verdade dada aos personagens".