Regina Duarte comenta sobre retorno às novelas, após pazes com Globo

Regina estava sendo cotada para uma novela prevista para o fim do ano. Após fazer as pazes com a Globo, a atriz estava sendo cotada para o elenco de Três Graças, novela de Aguinaldo Silva, que irá substituir Vale Tudo no final de 2025.

Essa entrevista foi o primeiro encontro entre Regina e Carolina Ferraz após briga sobre política. Regina Duarte e a apresentadora brigaram na época em que a atriz fez parte do governo Bolsonaro, porque Duarte colocou Carolina em uma montagem de artistas que supostamente apoiaram sua nomeação como Secretária Especial de Cultura, quando, na verdade, Ferraz era contrária ao governo.