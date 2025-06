Quem é Lenno Ferreira, cantor preso por acidente com vítima fatal?

O cantor Lenno Ferreira, conhecido nacionalmente como uma das vozes mais marcantes do forró romântico, foi preso na madrugada de hoje em João Pessoa, na Paraíba.

Quem é Lenno Ferreira?

Lenno Ferreira é o nome artístico de Hênio Ferreira dos Santos, de 40 anos. O músico é natural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco. Ele ganhou notoriedade como vocalista da banda Desejo de Menina, ingressando no grupo em 2003, período em que a banda alcançou projeção nacional com sucessos como "Diga Sim Pra Mim" e "Moldura".

Em 2009, Lenno deixou a banda para seguir carreira solo. Mesmo sozinho nos palcos, ele manteve o estilo do forró romântico que o consagrou na música nacional.