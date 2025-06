Pâmella Holanda publica fotos com DJ Ivis após denúncias de agressão

Outra usuária também se manifestou com preocupação. "Nunca venho na internet para julgar as pessoas ou suas relações, escolhas etc. Mas é impossível não deixar um alerta: relacionamentos abusivos nunca terminam bem. Homens violentos não mudam... existe uma máscara temporária que se revela novamente, e de novo. Quero acreditar, e torço, que isso não aconteça com esse relacionamento. Mas...", escreveram.